أحمد سلامة :" بنتي مش صغيره ولا أتدخل في إختيارتها الفنيه

نفى الفنان أحمد سلامة، ما تردد في الآونة الأخيرة، بشأن اعتزال ابنته ساره سلامة أو إرغامها على الابتعاد عن التمثيل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة "



وقال أحمد سلامة، في تصريحاتٍ صحفية إنّ سارة ابنته لم تعتزل التمثيل قط، ولم تُفكر في هذا الاتجاه إطلاقًا، موضحًا أنّ غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، يرجع إلى بطء خطواتها إلى حدّ ما، قائلًا: " أعتقد إنّ خطواتها بطيئة شوية، لكنها لم تًفكر في الابتعاد"



ويرى أنّ تواجد ابنته في عمل فني واحد يُحقق نجاحًا كبيرًا، أفضل من تواجدها في 10 أعمال عدّة لم تُحقق انتشارًا جماهيريًا، مؤكدًا أنه لم يتدخل في اختياراتها أبدًا، إذ أنها تمتلك الخبرة والوعي ما يسمح باختيار أدوارها بعناية شديدة، قائلًا: "سارة مش صغيرة، عايزة تعمل برأيي تمام، مش عايزة لها رأيها هي حرة فيه،لها تفكيرها وطريقتها وجيلها كمان"



وأكد أحمد سلامة، أنه لا يفرض على ابنته سارة، شروطًا معينة بشأن وضعها كمعايير تختار بها أعمالها، قائلًا: "سارة متربية كويس، وعارفة إيه الممنوع وإيه لأ، ممكن في الأول لم يكن لديها الخبرة الكافية وكانت مستجدة في المجال، لكن حاليًا صار لديها الخبرة الكافية"