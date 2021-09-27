عاجل.. السيسي: "كل حاجة غلط فيكي يا مصر هتتشال.. مينفعش الطبطبة"

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، "مفيش حاجة اسمها الكلام ده.. البلاد مش بتيجي بالدلع والطبطبة.. البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط، ولازم نكون مقتنعين بكده".





وشدد على أنه ليس مقبولا التعدي على الجسور، ولا البناء على الأراضي الزراعية، مضيفا: "كده بتهدوا بلادكم.. هذا السلوك والمسار هو هدم لقدرات الدولة، مفيش حد بيعمل كده في بلده.. 6 شهور وكل حتة بها تعدي هترجع زي ما كانت من 30 سنة، كل حاجة غلط فيكي يا مصر هتتشال".



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يسأل لماذا تتحدث بنفسك في بعض الموضوعات والأفضل ترك المسئولين يتحدثون عن التحديات بأنفسهم، مضيفا: "البعض بيقول ليه بتحط نفسك في المجالات دي ما تسبهم هما وزير يقول وزير الزراعة يقول.. وانت خليك جميل وحلو".