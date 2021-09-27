فولتاليزا يفوز على سبورت ريسيفه بهدف نظيف في الدوري البرازيلي

فاز فولتاليزا على مضيفه سبورت ريسيفه 1-0، ضمن الجولة الـ22 من الدوري البرازيلي، ليستعيد المركز الثالث على حساب حامل اللقب فلامنغو.





سجل هدف المباراة الوحيد المدافع مارسيلو بينيفينتو في الدقيقة 33، ليفوز الضيوف على أصحاب الأرض، وليواصل سبورت احتلال المركز قبل الأخير في الجدول برصيد 19 نقطة.





بينما أصبح رصيد فورتاليزا 36 نقطة، ليصعد للمركز الثالث من 22 مباراة، متفوقاً بنقطة عن فلامنغو الذي خاض 19 مباراة، ومبتعداً بنقطتين خلف بالميراس صاحب المركز الثاني من 21 مباراة.





وكان فلامنغو سقط في فخ التعادل أمام أمريكا مينيرو 1-1، ليتراجع للمركز الرابع.





وجاء هدفي اللقاء في الدقيقتين الأخيرتين، حيث تقدم فلامنغو عبر ميتشل، ليبدو أن الفريق في طريقه لحصد النقاط الثلاثة، لكن لاعب الوسط آلي خطف التعادل بعدها بثوان من رأسية متقنة.





وأصبح رصيد فلامنغو 35 نقطة، مقابل 24 نقطة لأمريكا الذي يحل في الترتيب الـ15.





وضمن نفس الجولة، فاز إنترناسيونال على باهيا 2-0، عبر يوري ألبرتو، ورودريغو دورارد، ليحقق ثالث انتصاراته، ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم للجولة الثامنة توالياً، ليحتل المركز السابع بـ32 نقطة.





في حين تجمد رصيد باهيا عند 23 نقطة، في المركز 17.