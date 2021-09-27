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الهام شاهين وإيناس الدغيدي تحرصان على حضور ندوه تكريم المخرج عمر عبد العزيز

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:52 م
الهام شاهين و ايناس الدغيدي
الهام شاهين و ايناس الدغيدي
آيه عبد العزيز
حرصت كلًا من المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة الهام شاهين على حضور ندوة تكريم المخرج عمر عبد العزيز، التي أُقيمت اليوم، في ثاني أيام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأعربا عن سعادتهما لتكريمه، حيث استقبلاه بالتصفيق الحار، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي الندوة، وحرصت على التقاط الصور والفيديوهات للحضور.

والجدير بالذكر أنه من المقرر ان تم تكريم عدد من النجوم فب مهرجان الإسكندرية السينمائي، أبرزهم: المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والفنان خالد الصاوي، والناقدة خيرية البشلاوي.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الاسكندريه السينمائي ايناس الدغيدي الهام شاهين

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