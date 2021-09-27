ميرفت أمين تبدأ تصوير مشاهدها في حكاية " حكايتي مع الزمان"

تستعد الفنانة ميرفت امين لتصوير مشاهدها في حكاية " حكايتي مع الزمان" من مسلسل " إلا انا" وذلك بعد تأجيله بسبب وفاه الفنانة دلال عبد العزيز.





حكايه " حكايتي مع الزمان" تأليف امين جمال وإخراج أحمد حسن وعدد كبير من النجوم.





يذكر أن يعرض حاليًا حكاية" بالورقه والقلم" للنجمه يسرا اللوزي،علي الطيب،نور محمود،عماد رشاد،لاشينه لاشين،ولبني عزت تأليف امين جمال