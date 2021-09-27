Advertisements

ميرفت أمين تبدأ تصوير مشاهدها في حكاية " حكايتي مع الزمان"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:55 م
ميرفت أمين
ميرفت أمين
آيه عبد العزيز
تستعد الفنانة ميرفت امين لتصوير مشاهدها في حكاية " حكايتي مع الزمان" من مسلسل " إلا انا" وذلك بعد تأجيله بسبب وفاه الفنانة دلال عبد العزيز.


حكايه " حكايتي مع الزمان" تأليف امين جمال وإخراج أحمد حسن وعدد كبير من النجوم.


يذكر أن يعرض حاليًا حكاية" بالورقه والقلم" للنجمه يسرا اللوزي،علي الطيب،نور محمود،عماد رشاد،لاشينه لاشين،ولبني عزت تأليف امين جمال

الكلمات المفتاحية

ميرفت امين دلال عبد العزيز الفجر الفني

أخبار تهمك

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أحمد شوبير ينتقد اختيارات القائمة المحلية لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ ساعة و 21 دقيقة

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح 6 محطات تحلية مياه عبر "الفيديو كونفرانس"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

منذ حوالي 3 ساعات

سر غضب موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

موضوعات متعلقة

تفاصيل شخصية يسرا اللوزي في حكاية "بالورق والقلم"

ياسر الرفاعي "هاكر" في حكاية "بالورقة والقلم" (خاص)

تفاصيل شخصية علي الطيب في حكاية "بالورقة والقلم"

ياسمين سمير زوجة حسام الجندي في حكاية"بالورقة والقلم" (خاص)

تعرف على موعد عرض حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا"

يسرا اللوزي تكشف عما جذبها في حكاية "بالورقة والقلم "

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:24 م

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

11:22 ص

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements