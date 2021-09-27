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بعد تعرضها لأزمة صحية.. رامي صبري يطمئن جمهورة على حاله والدته الصحية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:57 م
صورة الفنان رامي صبري و شقيقة الراحل كريم صبري
صورة الفنان رامي صبري و شقيقة الراحل كريم صبري
أروي حمدي
حرص الفنان رامي صبري، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد تعرضها لأزمة صحية ودخولها الرعاية المركزية وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"


كتب رامي صبري على صفحته قائلا "أمي الحمد لله بخير بعد ما كانت في الرعاية لمدة 3 أيام"، موجهًا الشكر إلى الفريق الطبي المعالج لها طوال الأيام الماضية، "شكرًا على اهتمامهم برعاية أمي الغالية، والحمد لله بقت بخير".


ومن جانب أخر يذكر أن الفنان رامي صبري طرح منذ فترة أغنية "حاله أكتئاب" وهي من كلمات الشاعرة عبير الرزاز، ألحان كريم صبري، توزيع محمد عاطف الحلو، ومكيس هاني محروس.

الكلمات المفتاحية

كريم صبري رامي صبري

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