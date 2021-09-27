القبض على 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين في الخليفة

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية



ضبط المتهم



وياستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة" بمنطقة الخليفة.أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهي بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصان.. وبحوزتهم (كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالي- سيارة "مستأجرة").بمواجهتهم قرر الأول قيامه بالاشتراك مع المذكوران فى تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وادعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال ارتكابهم جرائمهم.وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه في النصب والاحتيال على المواطنين.وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق، وأقروا بارتكابهم 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.