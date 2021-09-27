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محافظ المنيا يتابع جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:52 م
الجولة
الجولة
أحمد الخميسي

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، جولة تفقدية على عدد من المدارس، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

جاء ذلك لمتابعة الاستعدادات واستكمال كافة الإجراءات اللازم اتخاذها بجميع المراحل التعليمية، والتأكد من مدى التزام المعلمين بتلقي التطعيمات بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للوقوف على الاحتياجات الفعلية ومتابعة سير العمل والحالة العامة بشوارع المدينة الخاصة بأعمال النظافة والإشغالات.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.
استعدادات مديرية التربية والتعليم
تابع المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بمدارس (الاتحاد الثانوية – المنيا الثانوية بنات – الحديثة الإعدادية بنات)، موجها بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات، مع المتابعة الميدانية المستمرة للأجهزة التنفيذية للحالة العامة بشوارع المدينة.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة، لتخصيص نقاط ثابتة بجميع الإدارات التعليمية، لتلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشار العدوي والحفاظ على سلامة وصحة المعلمين وأبنائنا الطلاب، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على التصدي لجائحه فيروس كورونا المستجد، ولإزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية.
العمل على تلافي اية ملاحظات بالمدارس
كما وجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على تلافي أية ملاحظات بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإنهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة للمباني المدرسية.

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم المدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمستلزمات الطبية والوقائية، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس وتطهير وتعقيم دورات المياه.

وعلى هامش الجولة، وجه محافظ المنيا، رئيس المدينة بتحرير محضر لأحد المحال التجارية للتعدي على حرم الطريق، مشددا على تكثيف حملات الإشغالات وإزالة التعديات ورصد المخالفات، والعمل على خلق سيولة مرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الكلمات المفتاحية

محافظ المنيا المدارس اللواء ياسر عبد العزيز اسامة القاضي

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