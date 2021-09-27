Advertisements

إزالة 37 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:53 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أحمد الخميسي

تواصل مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.
تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي
من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
إزالة 37 حالة تعد
أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت أمس الأحد عن إزالة 37 حالة تعد، منها 33 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1833 متار، و4 حالات تعدٍ بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 3 قراريط، و5 أسهم.

وأشار إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

الكلمات المفتاحية

موجة 18 تعديات اسامة القاضي إزالات تعديات إزالات

أخبار تهمك

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد شوبير ينتقد اختيارات القائمة المحلية لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

عاجل.. السيسي يفتتح 6 محطات تحلية مياه عبر "الفيديو كونفرانس"

منذ ساعة

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 10 ساعات

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

سر غضب موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:24 م

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

11:22 ص

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements