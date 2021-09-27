إزالة 37 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي



إزالة 37 حالة تعد







وأشار إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.





تواصل مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت أمس الأحد عن إزالة 37 حالة تعد، منها 33 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1833 متار، و4 حالات تعدٍ بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 3 قراريط، و5 أسهم.