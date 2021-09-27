السيسي يوجه مناشدة للقطاع الخاص: "مفيش حاجة بتتعمل نص نص"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الحفاظ على ما لدينا من إمكانيات وموارد، معلقا: "اللي عندنا مش كتير أوي عشان نهدر اللي بين ايدينا أو نضيعه".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 500 ألف فدان يمكن زراعتهم بالمياه المعالجة المنتجة من محطات المياه، مضيفا: "أنا بقول للمواطن اللي عايز يزرع.. مش هتبذل أي مجهود غير أنك تشتغل بس، مش هنكلفك بمهام"، لافتا إلى أن تكلفة وصول الفدان على الدولة لكي يكون قابل للزراعة 300 ألف جنيه.



