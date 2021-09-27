لرجيم صحي.. جربي وصفة بيكاتا السمك مع الفطر

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الكراث : 1 حبة (مقطّع إلى مكعبات)

- الفطر : 4 حبات (مقطع)

- ملح : حسب الرغبة

- دقيق : كوب (متعدّد الاستعمالات)

- سمك البلطي : 2 قطعة (فيليه سمك البلطي / بزنة نحو 170 غراماً للقطعة منهما، مع نزع الجلد)

- الخل الأبيض : ربع كوب

- الماء : ربع كوب

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض، وبشر الليمونة)

- الليمون : 1 حبة (لبّ / مقطع)

- مخلل الكبر : ملعقة كبيرة (مصفى)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- مرق السمك : مكعب (مذاب في كوب واحد كبير من الماء)

- البقدونس : حسب الرغبة (مفروم ناعم، للتزيين)





طريقة التحضير

لخليط الفطر والكرّاث:

- تضاف ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون إلى مقلاة صغيرة.

- تضاف ملعقة واحدة من مكعبات الكرّاث، مع نثر الملح، حسب الرغبة.

- تقلّب المكعبات على حرارة متوسّطة، وذلك لمدة دقيقة واحدة.

- تضاف قطع الفطر إلى المقلاة حيث الكرّاث، مع الطهي لدقيقتين، فينثر الملح حسب الرغبة.

- يبقى المكوّنان على النار بعد ذلك، لمدّة ثلاث دقائق إضافيّة.

- يرفع الخليط، ويوضع جانباً.





للسمك:

- يضاف الدقيق إلى طبق واسع.

- تسكب ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون في مقلاة منفصلة

- تملّح قطعتا الفيليه من كلّ جهاتها

- تغمسان في الدقيق، مع نفض الزائد منه.

- توضعان في المقلاة، لنحو ثلاث دقائق، فتقلبان على الجانب الآخر

- تقليان لدقيقة واحدة إضافيّة.

- توزّع قطعتا الفيليه المقليتان، في طبقي التقديم.





للصلصة:

- يسخن الزيت ويقلى الباقي من قطع الكرّاث، مع التقليب لثلاثين ثانية.

- يصبّ الخل والماء، فيضاف لبّ عصير الليمون الحامض، وبشره، وعصيره.

- يبقى الخليط على النار، حتّى يتقلّص حجمه إلى النصف.

- يضاف مكعب مرق السمك المذاب، ورشّة من الملح، مع إبقاء الخليط على النار، حتّى يتقلّص حجمه، مجدّداً.

- تضاف ملعقة من الزبدة إلى مقلاة الصلصة، مع التقليب حتّى تذوب.