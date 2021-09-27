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لرجيم صحي.. جربي وصفة بيكاتا السمك مع الفطر
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:56 م
المقادير
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- الكراث : 1 حبة (مقطّع إلى مكعبات)
- الفطر : 4 حبات (مقطع)
- ملح : حسب الرغبة
- دقيق : كوب (متعدّد الاستعمالات)
- سمك البلطي : 2 قطعة (فيليه سمك البلطي / بزنة نحو 170 غراماً للقطعة منهما، مع نزع الجلد)
- الخل الأبيض : ربع كوب
- الماء : ربع كوب
- عصير الليمون : 1 حبة (حامض، وبشر الليمونة)
- الليمون : 1 حبة (لبّ / مقطع)
- مخلل الكبر : ملعقة كبيرة (مصفى)
- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة
- مرق السمك : مكعب (مذاب في كوب واحد كبير من الماء)
- البقدونس : حسب الرغبة (مفروم ناعم، للتزيين)
طريقة التحضير
لخليط الفطر والكرّاث:
- تضاف ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون إلى مقلاة صغيرة.
- تضاف ملعقة واحدة من مكعبات الكرّاث، مع نثر الملح، حسب الرغبة.
- تقلّب المكعبات على حرارة متوسّطة، وذلك لمدة دقيقة واحدة.
- تضاف قطع الفطر إلى المقلاة حيث الكرّاث، مع الطهي لدقيقتين، فينثر الملح حسب الرغبة.
- يبقى المكوّنان على النار بعد ذلك، لمدّة ثلاث دقائق إضافيّة.
- يرفع الخليط، ويوضع جانباً.
للسمك:
- يضاف الدقيق إلى طبق واسع.
- تسكب ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون في مقلاة منفصلة
- تملّح قطعتا الفيليه من كلّ جهاتها
- تغمسان في الدقيق، مع نفض الزائد منه.
- توضعان في المقلاة، لنحو ثلاث دقائق، فتقلبان على الجانب الآخر
- تقليان لدقيقة واحدة إضافيّة.
- توزّع قطعتا الفيليه المقليتان، في طبقي التقديم.
للصلصة:
- يسخن الزيت ويقلى الباقي من قطع الكرّاث، مع التقليب لثلاثين ثانية.
- يصبّ الخل والماء، فيضاف لبّ عصير الليمون الحامض، وبشره، وعصيره.
- يبقى الخليط على النار، حتّى يتقلّص حجمه إلى النصف.
- يضاف مكعب مرق السمك المذاب، ورشّة من الملح، مع إبقاء الخليط على النار، حتّى يتقلّص حجمه، مجدّداً.
- تضاف ملعقة من الزبدة إلى مقلاة الصلصة، مع التقليب حتّى تذوب.
- تكرّر العمليّة، مع الملاعق الثلاث الأخرى، أي إضافة الملعقة منها فالانتظار حتّى تذوب، قبل إضافة الأخرى.