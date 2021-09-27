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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:00 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب دا لوز معقل الفريق البرتغالي.


ويحتل برشلونة المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد بنفيكا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.


ويتواجد برشلونة في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونيخ الألماني ودينامو زغرب، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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