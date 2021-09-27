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هيئة الدواء تشارك في ويبينار مع سفارة كوريا الجنوبية بحضور وزيرة الصحة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:02 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
منى صموئيل


شاركت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، في مؤتمر افتراضي Webinar بعنوان "سوق الدواء المصري وإجراءات الحكومة المصرية في المجالات الطبية".

وشارك في الويبينار، د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ومن الهيئة، د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، ود. رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود. ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 50 شركة دواء كورية من الشركات التي تتطلع للعمل بسوق الدواء المصري، وذلك تحت رعاية سفارة كوريا الجنوبية في مصر.

وقد أكد ممثلو هيئة الدواء حرص الحكومة والهيئة على تشجيع الشركات الكورية على العمل بسوق الدواء المصري، وتهيئة المناخ والإجراءات اللازمة لنجاح مهمة عمل الشركات، وذلك ضمن حوافز دعم الاستثمار، وإتاحة المجال للتنافسية، وتيسير عمل الشركات بسوق الدواء المصري.

كما تم إطلاع الجانب الكوري على طبيعة وقوة سوق الدواء المصري، وما تتبعه الحكومة المصرية من إجراءات حديثة حيال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ دعما للاستثمار بالسوق الدوائي المصري.

وأضافوا أن سوق الأدوية في مصر يعد أحد أكثر الأسواق تميزا، والأعلى نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تطور المنظومة الاقتصادية والرقابية مهد الطريق أمام مصانع الدواء العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار في مصر، وأشاروا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الدواء في مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لتوسع صناعة الدواء في مصر، وزيادة فرص الاستثمار الدوائي، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب الكوري، والدول الأخرى المتقدمة في صناعة الدواء.
هيئة الدواء تشارك في ويبينار مع سفارة كوريا الجنوبية بحضور وزيرة الصحة
هيئة الدواء تشارك في ويبينار مع سفارة كوريا الجنوبية بحضور وزيرة الصحة
هيئة الدواء تشارك في ويبينار مع سفارة كوريا الجنوبية بحضور وزيرة الصحة
هيئة الدواء تشارك في ويبينار مع سفارة كوريا الجنوبية بحضور وزيرة الصحة

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد مصر كوريا الجنوبية

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