محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير وإنشاء طريق أبو عطوة الرئيسي

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، خطة مديرية الطرق والنقل في تطوير المحاور المرورية الجديدة وتوسعة للطرق الفرعية والرئيسية بالمحافظة.

تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق أبو عطوة الرئيسي

حيث يجرى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق أبو عطوة الرئيسي، بداية من شارع أم كلثوم وحتى طريق بر ايسر السويس، بطول 2 كيلو متر وعرض 20 متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١ ٢٠٢٢، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري.

تذليل كافة العقبات

وأكد محافظ الإسماعيلية، تذليل كافة العقبات، لسرعة أنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق محاور مرورية تبادلية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.

