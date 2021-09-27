السيسي يحذر المتعديين: "لو مشلتش التعدي هنشيله.. وندفعك ثمنه"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولين باصطحاب الإعلاميين لتفقد المشروعات التي تنفذ في مصر، قائلا: "خدوا الضيوف والإعلاميين يتفرجوا على كل ما يحدث في مصر".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح محطة مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تنفذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، مضيفا: "وإحنا بنجري كده لازم نخلي بالنا من أرضنا الزراعية، والمنشآت المائية.. والدولة مسئولة عن التنفيذ حتى يعود الانضباط، هنفذ القانون وهنضطر نتعامل مع التجاوز لأنه مستقبلنا".





وأضاف مخاطبا المصريين، "ساعدونا.. وشيلوا التعديات من غير ما حد يتكلم معاك، لو مشلتهوش هنشيله وندفعك تمن شيله، مش هنشيله ببلاش".



