"ما أثقل دمكم".. نداء شرارة تعلق على شائعة خلعها للحجاب

علقت المطربة نداء شرارة، على الأخبار المتداولة بخصوص خلعها الحجاب عبر حسابها الرسمي على " انستجرام" معربةً عن غضبها وحزنها الشديد من انتشار مثل هذه الشائعات، مؤكدةً أنه لن تخلعه، متمنّيةً من الله أن يُديم عليها نعمة ارتدائها للحجاب





كتبت نداء شرارة، وعلقت عليها قائلة: "يا الله ما أثقل دمكم".





يذكر ان الفنانة نداء شرارة قد أحيَت حفلًا غنائيًا بمدينة عمان في دولة الأردن، على مسرح الشمس، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلال الحفل باقة من أروع أعمالها الغنائية، التي نالت على إعجاب جمهورها، وخلقت جوًّا مبهجًا في المكان، وسط تصفيق شديد الحرارة من جمهورها، وتفاعل كبير منهم في هذا الحفل.