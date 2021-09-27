Advertisements

حنان مطاوع :" جائزه مهرجان الأمل لها وقع خاص في قلبي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:17 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
آيه عبد العزيز
علقت الفنانة حنان مطاوع، على تكريمها من مهرجان آلآمل السينمائي الدولي وذلك عبر حسابها الشخصي على " فيسبوك"


ونشرت حنان مطاوع عده صور لها معلقه:" مبسوطة جدًا وفخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر،لها واقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الاسكندرية السينمائي".


وأضافت:"وشكر خاص لكل صناع الفيلم و‏لأخي،و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان وشكر خاص للنجمة حبيبة قلبى إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى فى السويد،وشكر خاص لمهرجان الاسكندرية ولرئيسة الامير اباظة لاصرارهم على تسليم الجائزة فى مهرجان الاسكندرية".


يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع " القاهره كابول " إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال، والذي عٌرض في الموسم الرمضاني الماضي.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الاسكندريه السينمائي حنان مطاوع الفجر الفني

أخبار تهمك

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد شوبير ينتقد اختيارات القائمة المحلية لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. زلزال عنيف يضرب إحدى جزر البحر المتوسط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة الأضخم تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

سر غضب موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح 6 محطات تحلية مياه عبر "الفيديو كونفرانس"

منذ ساعة

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء عرض فيلم الافتتاح "قابل للكسر" في مهرجان 'الإسكندرية السينمائي

لقاء سويدان تهنئ حنان مطاوع على فيلم "قابل للكسر"

حنان مطاوع تفوز بجائزة دولية عن "قابل للكسر" وتكشف سر عدم التواجد في ستوكهولم

ماذا قالت حنان مطاوع بعد تكريمها من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية؟

إلهام شاهين تسلم حنان مطاوع تكرمها من مهرجان "الأمل" بالسويد .. صور

حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان الأمل السينمائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:24 م

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

11:22 ص

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

08:51 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements