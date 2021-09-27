حنان مطاوع :" جائزه مهرجان الأمل لها وقع خاص في قلبي

علقت الفنانة حنان مطاوع، على تكريمها من مهرجان آلآمل السينمائي الدولي وذلك عبر حسابها الشخصي على " فيسبوك"





ونشرت حنان مطاوع عده صور لها معلقه:" مبسوطة جدًا وفخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر،لها واقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الاسكندرية السينمائي".





وأضافت:"وشكر خاص لكل صناع الفيلم و‏لأخي،و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان وشكر خاص للنجمة حبيبة قلبى إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى فى السويد،وشكر خاص لمهرجان الاسكندرية ولرئيسة الامير اباظة لاصرارهم على تسليم الجائزة فى مهرجان الاسكندرية".





يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع " القاهره كابول " إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال، والذي عٌرض في الموسم الرمضاني الماضي.