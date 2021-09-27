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التعليم العالي تعلن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة حتى مساء غد

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:19 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.
انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم
من جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مُوجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مُضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الثلاثاء.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في فتح أبوابها؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية
 
وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
مناشدة للطلاب

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.
 

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي خالد عبد الغفار التعليم العالي

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