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أمريكا: إذا منعت إيران وصول مفتشي الطاقة الذرية لمواقعها النووية سنتخذ ردا مناسبا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إذا منعت إيران وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية فسوف نتخذ ردا مناسبا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

 

وبحسب ما ذكرت المنظمة الأممية في بيان، مُنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر مع إيران،

 

وأضاف البيان "يكرر المدير العام أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار" مهمتها الرقابية.

 

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي الدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أن الأخيرة أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 سبتمبر.

 

ويأتي التقرير مع توقف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

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