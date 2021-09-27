وقف الدعم وتحذيرات لهؤلاء.. 11 رسالة من الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة مصرف بحر البقر

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أبرزها وقف دعم الخبز والتموين للمعتدين علي آراضي الدولة



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر:



مشروعات فوق الخيال



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفذ مشروعات فوق الخيال وإجراءات فوق الخيال، مثل مشروع تبطين الترع وغيرها، قائلا: لا نقبل بالتعديات على قدرات الدولة من أجل تحسين أحوال المواطنين.. واللى بيتعمل فى مصر فوق الخيال".



وأضاف الرئيس السيسي "سواء كان تعدي على أراضى زراعية أو تعدي على منشآت وجسور وكلام من هذا القبيل.. هذا كلام غير مقبول.. كان ممكن يكون مقبول قبل كده دلوقتى لا.. حد يقولى زعلان.. لا أنا خايف عليكوا.. كان بيعدي 80 مليون متر مياه كافيين للري.. بقوا 30 مليون.. ليه بنعمل كده؟!".



رسالة للمعتدين على آراضي الدولة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمواطنين الذين تعدوا على أراضي الدولة، خلال العقود السابقة، قائلا "مش هنتحايل على حد.. هو أنتم تاخدوا أرض الدولة وأتحايل عليكم".



إزالة جميع التعديات خلال 6 أشهر



وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي،، الشرطة بالتعاون مع الجيش (إذا احتاج الأمر) لإزالة جميع التعديات، في ظرف 6 أشهر فقط، معقبا: "هاخد التمام شهر بشهر".



وتابع: "مش هقبل إن حد يتعدى على اللي بتعمل.. اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال.. محدش يغتصب أرض الدولة ن مش علشان أنا زعلان عشان خايف عليكم".



تكليف الجيش والشرطة بمواجهة التعديات على الجسور والأراضي الزراعية



شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أن المحافظة ووزارة الري ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، متابعا: " خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زي الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل الجيش يا محمد "موجها حديثه لوزير الدفاع".. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 معدة.. وكل الجسور ترجع تاني زي ما كانت.. وكل بيانات الناس دي تبقى موجودة معانا.. سواء تعدي على أراضي زراعية أو جسور".



وقف دعم الخبز والتموين لهذه الفئات



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرفض التام للتعدي علي الترع والأراضي الزراعية والجسور والمجاري المائية، موجها حديثه إلى وزارة الداخلية والجيش والمحافظ بأن الجسور جميعها يتم تعديلها بشكل كامل خلال 6 أشهر.



واستكمل الرئيس السيسي، "ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة وبالموافقة من رئيس الجمهورية، وقف كل الدعم علي المواطنين الذين يتعدون على تلك المنشآت بشكل واضح وصريح علي الترع والمصارف والأراضي الزراعية حتى تنتهي تلك التعديات".



تطوير محتمل حتى 2052



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يخص التعدي على الجسور والمجاري المائية والمنشآت المائية، الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية بالكامل، مؤكدا أن شكل الترع القديمة كان يؤثر على حال المواطنين، وتتأثر زراعتهم: «الدولة بتقوم بدور والمواطنين عليهم دور والتزام، ولو الحكومة راجعت الإجراءات التي تم عملها خلال 7 سنوات في كافة المجالات والقطاعات وقولتوا إن ده كان تطوير محتمل حتى 2052 أنا أتصور إننا قطعنا طبقا للمعدلات اللي تم تنفيذها خلال المدة دي، والمفروض الحاجات دي تتعمل الـ20 سنة الجايين، ولكن قولنا إننا متأخرين كتير ولابد نتحرك بمعدلات أسرع وأعمق بكتير».



وأضاف «إنتو كمان كمصريين محتاجين تساعدونا، خصوصا إنه بيتم التعدي على منشآت خاصة بالناس».



رسالة للمواطنين مهمة



دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري إلى التعاون مع الدولة في مشروعات نظم الري الحديثة وتبطين الترع وغيرها من المشروعات القومية: «حطوا إيديكم معانا لأنها مصلحة واحدة، ومصلحة وطن ومصلحة بلد، عشان بلدنا تاخد مكان أفضل من المكان اللي كانت موجودة فيه».



وأضاف أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «أي ممارسات سلبية مش هتبقى مقبولة، وإذا كانت مقبولة قبل كده أنا مبعرفش أعمل كده، مبعرفش أطنش، لو كنت أعرف أطنش كنت طنشت في 2011 و2012 و2013 وسيبت البلد للمجهول».



تعليق السيسي على رد فعل الدولة علي المعتدين على الاراضي الزراعية



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المياه عزيزة وغالية، ويجب تقليل الفاقد منها، فما يأتي إلينا منها ليس كثيرا، ولن يتغير ما دمنا لا نحسن استخدام ما نملكه.



وأضاف الرئيس السيسي،: «لازم الناس تعرف ليه رد رد فعلنا قوي وجريء على التعديات، ده عشان تطبين الترع كلفنا أكثر من 50 مليار جنيه، يعني البرنامج كله لو هنكمله للآخر هيكلفنا حوالي 140 مليار، طيب بتعملهم ليه وبنصرف الإنفاق الضخم ليه، الترع بقالها 200 سنة كده نبطنها ليه، وادفع 60 أو 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين الترع، ده كله عشان أمن قومي، وقطاع كبير من سكان مصر».



تجهيز 500 ألف فدان للزراعة في سيناء بتكلفة 160 مليار جنيه



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن معالجة المياه من أجل استخدامها للزراعة، متابعا: "لما بنجهز 500 ألف فدان في سيناء، من أجل زراعتهم نصرف 160 مليار جنيه.. عرفتوا ليه بنتألم من التعدٍي على أراضى زراعية.. نصف مليون فدان يتكلفون 160 مليار جنيه.. من خلال تجهيز شبكة طرقة وشبكة كهرباء وشبكة نظم ري حديثة ومنشآت وغيره".



وأضاف الرئيس السيسى"كنا بنسمع عن دولة فيها 50 مليون فدان بدون زراعة.. ودولة فيها 100 مليون فدان بدون زراعة.. الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من خلال توفير الطرق والترع والمصارف وشبكة الكهرباء ومعدات الرى الحديثة.. ليا حق أن الترع اللى اتعملت من 200 سنة أننا نقول حرام إننا نهدر هذه الترع.. ولازم نحافظ عليها".



تأمين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب فى سيناء يهدف إلى إعاقة عملية البناء والتنمية



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتأمين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بأعلى تأمين ضد الإرهابيين



مناشدة للقطاع الخاص



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص بالمشاركة في المشروعات قائلًا: "نتمنى القطاع الخاص والمستثمرين يجوا يشتغلوا فالمشروعات اللي الدولة بتنفذها، مفيش حاجة بتتعمل نص نص، وهنوفر للناس اللي هتيجي كل المطلوب من مدارس ومساجد وكنائس".







