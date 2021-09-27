يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا





وتقام مباراة ميلان أمام نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب سان سيرو معقل الفريق الإيطالي.





ويحتل ميلان المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.





ويتواجد ميلان في المجموعة الثانية والتي تضم كل من ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



