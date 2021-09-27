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علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:31 م
علي معلول
علي معلول
محمد نادر
أكدت تقارير صحفية تونسية، اليوم أن علي معلول الظهير الأيسر بالنادي الأهلي، أغلق ملف العروض الخارجية التي وصلته خلال الأيام الماضية من أندية خليجية من أجل ضمه بأرقام مالية كبيرة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" أن علي معلول حسم موقفه وقرر الاستمرار مع الفريق بعدما اتفق مع مسؤولي الأحمر على تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين مقابل مليوني و500 ألف دولار أمريكي.

وأضافت الصحيفة التونسية أنه بالرغم من أن العروض الخارجية كانت مُغرية للغاية للدولي التونسي إلا أنه فضل الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء ورفض الرحيل، خاصة بعد تمسك القلعة الحمراء به، لاسيما وأن علي معلول يشعر بالاستقرار والراحة مع المارد الأحمر.

وكشف مصدر للصحيفة، أنه سيتم إعلان تجديد عقد علي معلول خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الفريق ليس لديه ارتباطات هذه الفترة، بعد الانتهاء من مباراة إنبي أمس في دور الـ16 لكأس مصر.

الكلمات المفتاحية

علي معلول رياضة الاهلي اخبار الرياضة

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