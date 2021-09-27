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تركيا: هجوم مسلح على معارض في إزمير

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

تعرض أحد المسؤولين المحليين في الحزب الديمقراطي والتقدم التركي، لهجوم مسلح في بلدة "كيراز" بإزمير.

 

وكتب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيها استهداف "سيارة حقي ساب، رئيس شعبة حزب الديمقراطية والتقدم في بلدة كيراز بولاية إزمير"،.

 

وأعرب باباجان، عن أمله في العثور على مرتكبي الجريمة والقبض عليهم لمحاكمتهم وكشف ملابسات الهجوم، وفق موقع "زمان" التركي.

 

وقد تعرض عدد من السياسيين المعارضين، لاعتداءات وهجمات مسلحة في السنوات الماضية، بمن فيهم رئيس حزب العشب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وتبين أن غالبية المهاجمين ينتمون إلى منظمة الذئاب الرمادية، الموالية للحركة القومية، الشريك في الائتلاف الحاكم في تركيا.

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