محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير كورنيش المراغة بتكلفة تخطت 6 ملايين جنيه

تطوير كورنيش المراغة

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن عملية التطوير والإحلال والتجديد، والتي تشمل "إنشاء ممشى سياحي بطول 575 مترا، بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، وتطوير الكورنيش بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه، حيث يتم إنشاء سور فاصل بالحجر الفرعوني للكورنيش"، وأعمال تركيب الانترلوك والبرجولات، بالإضافة إلى تدبيش جانب النهر بداية من مرسي العبارات وصولًا إلى مدرسة مصطفى كامل الإعدادية

إنشاء أماكن الخدمات العامة للمواطنين

وأكد "الفقي" أهمية استغلال المساحات المناسبة بالكورنيش لإنشاء أماكن الخدمات العامة للمواطنين، موجها بتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ، والالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة الجدول الزمني للانتهاء من المشروع وفقا للمواعيد المحددة



تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المراغة أعمال التطوير الجارية لكورنيش النيل بالمدينة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و230 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالي والمواطنين بجميع مراكز المحافظةرافق المحافظ خلال جولته التفقدية كلا من " النائب سامي سوس، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، وحسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، والمهندس عابد حسين مدير عام حماية النيل بسوهاج