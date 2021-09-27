حبس سيدة 4 أيام لقيامها بالنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي أموالهم بزعم أنها لها القدرة علي تسفيرهم خارج البلاد للعمل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.

بلاغ بالحادث

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغًا من شخص، مقيم بمحافظة الشرقية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث بإجراء وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام سيدة بدون عمل، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمة قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها، وتمكنت من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليها، ومواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.