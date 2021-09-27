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شاهد.. محطة مياه بحر البقر تحقق 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:29 م
رقية جمال
سجلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، بإنشاء أكبر محطة معالجة، واكبر محطة تحلية، وأكبر محطة معالجة بالأوزون.
وسلم أحمد أبو بكر مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بمصر، شهادات الموسوعة للمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محطة مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد.
وتعد محطة بحر البحر البقر الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وفقًا لما أكده السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.