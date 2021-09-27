"مياه مصر لن تقل".. 9 رسائل من السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر



أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من الرسائل الهامة خلال افتتاحه لمحطة مياه بحر البقر، كاشفا للمصريين عن عدد من المعلومات الهامة.

أبرز الرسائل

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي:



- هناك تعديات كبيرة على نهر النيل وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، وما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر.



- الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده.



- المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.



- مياه الدولة المصرية لن تقل والدولة تسعى لتحسين استخدام المياه، الدولة المصرية تسعى لتقليل فائض المياه.



- المياه عزيزة علينا.. حجم المياه اللى بيجلنا مش كتير ومش هيتغير إلا من خلال تحسين استخدام هذه المياه.



- جميع التعديات على المجري المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، وأسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، وأن وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، واذا كان الأمر يلزم لـ تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.





- أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شئ مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه ومينفعش اننا بنعمل مشروعات وبعض الأشخاص تعتدي على ممتلكات الدولة.





- بقول أن أي ممارسات سلبية مش مقبولة، وإن كانت مقبولة، أنا مبعرفش أعمل كده، مش بعرف اطنش، لو كنت بعرف أطنش كنت طنشت من 2011، 2012، 2013 وسبت البلد للمجمهول، أنا بقول لكل مسؤول، محافظ، مدير أمن لو سمحت متسكتش على الغلط.



- نحن كدولة نحاول مسابقة الزمن لتطوير وتحديث منشآتنا المائية بالكامل ومثلما تقوم الدولة بدورها على المواطنين القيام بدورهم أيضًا بالالتزام.



