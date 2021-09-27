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الزمالك يواصل محاولاته لإقناع بن شرقي بالتجديد

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:30 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
الفجر الرياضي
يبذل بعض اللاعبين الكبار في الزمالك جهود ضخمة من أجل إقناع نجم الفريق أشرف بن شرقي بتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وتواصل بعض النجوم الكبار في الزمالك على رأسهم شيكابالا و محمد أبو جبل من أجل إقناع بن شرقي بخطوة البقاء مع الزمالك بالإضافة إلى محاولات أخرى لأعضاء مجلس إدارة الزمالك وتحديدا هاني برزي عضو اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء من أجل إقناعه بشروط الفارس الأبيض.

ويضغط الزمالك على أشرف بن شرقي من أجل التنازل عن وضع شرط جزائي في عقده مع الفريق بجانب الحصول على وعد بالحصول على حقوقه المالية في توقيتات منتظمة.

ويعتبر أشرف بن شرقي من العناصر المهمة والأساسية في صفوف الزمالك وينتهي عقده مع الفارس الأبيض عقب نهاية الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اشرف بن شرقي اخبار الرياضة

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