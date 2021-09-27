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زعيم بيلاروسيا يحذر قوات الناتو في أوكرانيا من 'كارثة' المهاجرين

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
منار طارق
حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، من رد مشترك مع روسيا على التدريبات العسكرية التي تشارك فيها قوات من الدول الأعضاء في الناتو في أوكرانيا المجاورة.

كما ألقى لوكاشينكو، الذي لم يقدم تفاصيل عن الرد، باللوم على الغرب فيما قال إنها كارثة إنسانية تلوح في الأفق هذا الشتاء بعد أن تقطعت السبل بالمهاجرين وتجمدوا على الحدود البيلاروسية البولندية.

أوكرانيا ليست عضوًا في منظمة حلف شمال الأطلسي، لكنها سعت منذ فترة طويلة إلى تكامل أوثق مع الجيوش الغربية على أمل الانضمام يومًا ما إلى الحلف، وهي خطوة عارضتها روسيا، الحليف الرئيسي لبيلاروسيا. وبدأت أوكرانيا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية وقوات أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، بينما أجرت روسيا وبيلاروسيا تدريبات واسعة النطاق أثارت قلق الغرب.


وقال لوكاشينكو إنه ناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات، وصرح الكرملين، اليوم الاثنين، إن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا تجاوز خطا أحمر بالنسبة لبوتين. وقال لوكاشينكو في لقاء مع مسؤولين في القصر الرئاسي في مينسك "كما ترون، إنهم يجرون قوات الناتو إلى أوكرانيا. تحت ستار مراكز التدريب، يقومون بالفعل بإنشاء قواعد. تنشئ الولايات المتحدة قواعد في أوكرانيا. من الواضح أننا بحاجة إلى الرد على هذا". وأضاف "الرئيس الروسي وأنا أجرينا مشاورات بشأن هذه المسألة واتفقنا على أنه ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات هناك. وإلا، فسيكون لدينا غدًا وضعًا غير مقبول على الحدود بين روسيا البيضاء وروسيا".

وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والغرب منذ أن قام لوكاشينكو بقمع الاحتجاجات الجماهيرية في أعقاب انتخابات متنازع عليها في أغسطس 2020، مما أدى إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لكن بدعم من موسكو. كما تبادلت بيلاروسيا وجيرانها في الاتحاد الأوروبي اللوم بشأن محنة المهاجرين. واتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتشجيع المهاجرين، وخاصة من العراق وأفغانستان، لعبور الحدود انتقاما من العقوبات.

ولقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم على الجانب البولندي من الحدود ومات واحد آخر داخل بيلاروسيا هذا الشهر. تم الإبلاغ عن وفاة خامسة - لرجل عراقي على الجانب البولندي من الحدود، من نوبة قلبية مشتبه بها، يوم الجمعة. وذكر لوكاشينكو إن بيلاروس عاملت المهاجرين معاملة حسنة، قائلا: "نعم، لقد جلبنا لهم الملابس وبعض الحطب وبعض الشالات. لكنهم كانوا يتجمدون في الشتاء". باختصار، إنها كارثة إنسانية على الحدود.

الكلمات المفتاحية

كارثة المهاجرين روسيا ديمير اوكرانيا

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