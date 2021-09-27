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نائب بالشيوخ: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر نقلة نوعية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:33 م
النائب
النائب
دينا عبد الستار
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم ونقلة نوعية وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل، بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5،6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
خطوة جديدة من خطوات القيادة السياسية
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن افتتاح المحطة اليوم خطوة جديدة من خطوات القيادة السياسية لتنمية سيناء في الأصل وتوطين عدد من الصناعات بها وأيضا تستهدف تعظيم الموارد المائية، مضيفًا أن الرئيس يضع ملف تنمية سيناء على رأس أولوياته منذ الأيام الأولى لتوليه حكم البلاد، ووضع لذلك الاستراتيجية اللازمة، وتابع جهودًا كبيرة بذلتها الدولة لوضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

َوذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو وسيناء بشمالها وجنوبها تشهد تطور متلاحق لإنشاء المشروعات بينها مشروعات عملاقة وبنية تحتية هى الأقوى والأكبر من نوعها وفى قطاعات كثيرة وصلت قيمتها حوالى 650 مليار جنيه، لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعزز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب فى سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب، والتي من بينها الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، كشرايين حياة لربط سيناء بجميع أنحاء الدولة.

وشدد النائب، على ضرورة متابعة الجهات التنفيذية لتوجيهات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح محطة بحر البقر والتي منها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، ورفع الدعم عن المخالفين لحين التراجع عن التعديات.

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