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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:33 م
اللقاء
اللقاء
دينا حسن- محمد رجب
استقبل اليوم الأثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، حيث تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين في العديد من المجالات.
 
في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا على أرض الثغر، وقدم التهنئة له بمنصبه الجديد متمنيًا أن يحقق كل ما يسعى إليه في مسيرته الدبلوماسية بمدينة الإسكندرية.
قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية
وأكد الشريف على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأشار إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.
 
من جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته في استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين وحرصه الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما علي كافة الأصعدة.
 الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية
وأكد أن القنصلية الفرنسية علي أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.

وخلال اللقاء؛ تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، كمشروع الدراجات، ومشروع المدرسة الفرنسية الجديدة، ومشروع إعادة تدوير المخلفات البلاستيك.
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد توطيد العلاقات بين الجانبين

الكلمات المفتاحية

محافظ الإسكندرية قنصل فرنسا

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