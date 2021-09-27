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فيرتز يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:30 م
فيرتز
فيرتز
وكالات
قال هانز يواخيم فيرتز والد ومدير أعمال فلوريان فيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين إنه لا يجب على النادي أن يشعر بالقلق إزاء احتمالات رحيل اللاعب عن صفوفه في وقت قريب.

وقال هانز-يواخيم فيرتز في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية نشرتها اليوم الاثنين :"فلوريان يرغب بالتأكيد في تقديم دور جيد مع ليفركوزن خلال عامين مقبلين أو نحو ذلك. وما سيأتي بعد ذلك، ليس معروفا بعد."

وخاض فيرتز /18 عاما/ بالفعل 41 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) ويستمر عقده مع ليفركوزن حتى عام 2026، وهو ما يوجه تركيزه بالكامل إلى ناديه إلى جانب المنتخب، حسب ما أكده والده.

وقدم فيرتز عروضا جيدة جذبت إليه اهتمام أندية كبرى، لكن رودي فولر مدير الكرة بنادي ليفركوزن أوضح مؤخرا أن عقد اللاعب لا يتضمن بندا قد يجبر النادي على بيعه.

الكلمات المفتاحية

فيرتز رياضة باير ليفركوزن اخبار الرياضة

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