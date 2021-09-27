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وزير الطيران يلتقي سفير البحرين لبحث تعزيز التعاون المشترك

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:35 م
وزير الطيران وسفير البحرين
وزير الطيران وسفير البحرين
مارينا بشارة
استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

يأتى هذا اللقاء فى ضوء حرص وزارة الطيران على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وأشقائها من الدول العربية فى مجال صناعة النقل الجوى.

التعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء المساعى المستمرة من أجل تنشيط الحركة الجوية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.

فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بسفير مملكة البحرين والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أهمية العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين مصر والبحرين في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدنى.

وأكد وزير الطيران على ان وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تسعى بشكل دائم ومستمر إلى تعزيز العمل المشترك مع الدول العربية من أجل تطوير صناعة النقل الجوى من خلال تحديث آليات العمل المشترك وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون المثمر بما يرمي إلى تحقيق التكامل وتحقيق الأهداف التنموية.

ومن جانبه أكد سفير البحرين على أهمية الدور التنسيقى الفعال الذي تقوم به وزارة الطيران فى تبادل المعرفة والرؤى بين الأشقاء العرب بما يسهم فى زيادة الحركة الجوية وخلق فرص استثمارية واعدة تزيد من حجم الحركة الجوية والسياحية بين الدول العربية متطلعًا إلى مشاركة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بمعرض البحرين الدولى المقام فى مملكة البحرين العام القادم.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

الكلمات المفتاحية

وزير الطيران سفير البحرين

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