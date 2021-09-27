قبل بيعها.. أجهزة الأمن تداهم صيدلية وتضبط داخلها كميات كبيرة من العقاقير المخدرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كمية من العقاقير المخدرة وغير مصرح ببيعها والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بصيدلية بالجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك صيدلية، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركيًا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور، مبلغ مالي، هاتف محمول.

اعتراف المتهم

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث والإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيًا