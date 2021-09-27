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شاهد.. السيسي يستمع لشرح مراحل معالجة المياه بمحطة بحر البقر
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:40 م
رقية جمال
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرحا تفصيليا حول مراحل ووحدات محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، على هامش جولته التفقدية بالمحطة.
وطلب الرئيس، رؤية عينة من المياه التي يتم معالجتها قبل وبعد المعالجة، معقبًا: "أنا بس حبيت أوري الناس في مصر وخارجها المياه اللي هتستخدم في الزراعة تبقى عاملة إزاي"، مطالبًا بعمل أرشفة لعينات المياه بعد تحليلها على مدار عام بتوقيتها والمختص عنها ونتيجتها"، ليؤكد المسئولين أن هناك أرشفة للعينات ويتم الاحتفاظ بصورة منها.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد.
وتعد محطة بحر البحر البقر الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وفقًا لما أكده السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.