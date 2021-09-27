شاهد.. السيسي يستمع لشرح مراحل معالجة المياه بمحطة بحر البقر

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرحا تفصيليا حول مراحل ووحدات محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، على هامش جولته التفقدية بالمحطة.





وطلب الرئيس، رؤية عينة من المياه التي يتم معالجتها قبل وبعد المعالجة، معقبًا: "أنا بس حبيت أوري الناس في مصر وخارجها المياه اللي هتستخدم في الزراعة تبقى عاملة إزاي"، مطالبًا بعمل أرشفة لعينات المياه بعد تحليلها على مدار عام بتوقيتها والمختص عنها ونتيجتها"، ليؤكد المسئولين أن هناك أرشفة للعينات ويتم الاحتفاظ بصورة منها.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد.



