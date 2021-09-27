أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





ظواهر الجوية غدا الثلاثاء





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.





درجات الحرارة غدا الثلاثاء



