الأربعاء.. إجراء قرعة كأس رئيس الإمارات ودوري الدرجة الأولى





تقام بعد غدًا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مراسم قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس الإمارات وبطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022022 وذلك عبر تقنية الأتصال المرئي بإستخدام الكثير من تقنيات الواقع الافتراضي المعزز.





قرعة كأس رئيس الأمارات ودوري الدرجة الأولى





ومن المُنتظر أن تقام القرعة في ملعب إفتراضي يعكس تصميم إستاد مدينة زايد الرياضية والذي شهد إستضافة الكثير من الأحداث بالإضافة إلى البطولات العالمية والقارية وكان شاهد على الإنجازات الإماراتية.





ويتم في البدايةسحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى والذي سيقام بنظام الدوري من دورين بمشاركة خمسة عشر فريق فيما ستقام مباريات كأس رئيس الدولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فيما تقام مباراة نصف النهائي من مباراتين.