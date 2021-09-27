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خلال 24 ساعة.. تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:43 م
المرور
المرور
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
ضبط 6227 مخالفة مرورية متنوعة
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6227 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1502 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و144 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و27 مخالفة موقف عشوائي، و63 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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