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كيف فشل نجم الأهلي السابق في تكرار تجربة محمد صلاح؟

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:43 م
صلاح
صلاح
أمل الحلفاوي


أكد هاني العجيزي، نجم الأهلي السابق، أنه اعتقد أن أحمد حمودي لاعب القلعة الحمراء السابق، سيكرر تجربة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، عندما انتقل إلى بازل السويسري.

وقال العجيزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عندما انتقل أحمد حمودي لبازل السويسري توقعت أنه سيكرر تجربة محمد صلاح".

وتابع، " اعتقد أن حاجز اللغة بينه وبين أعضاء فريق بازل السويسري، حال دون تأقلمه مع فريقه السويسري، كما أنني أظن أيضًا أن انفعاله الزائد، من الممكن أن يكون أحد أسباب فشله مع بازل، وعودته مرة أخرى إلى مصر".

وفي سياق آخر، استكمل، "تعلمت الكثير من أحمد سامي في التدريب، ونجحنا في تقديم مستوي مميز مع سموحة في الموسم الماضي".

وأشار، "أحمد سامي عمل مع مصطفي فتحي على الجوانب النفسية بأفضل شكل ممكن، وساهم في تطويره أيضا في النواحي الفنية بعد غيابه عن المشاركة لفترة طويلة".

الكلمات المفتاحية

ميدو صلاح اوضة اللبس العجيزي احمد حمودي

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