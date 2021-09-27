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رئيس مدينة قنا يتابع أعمال الرصف بحي المساكن

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:45 م
أعمال الرصف
أعمال الرصف
بسام عبدالحميد
تابع أشرف أنور رئيس مدينة قنا، اليوم، أعمال الرصف والتطوير بشوارع حي المساكن، تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمتابعة جميع الأعمال ميدانيًا على أرض الواقع وتذليل العقبات لجميع مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة.
أعمال الرصف بشوارع محيط محكمة الأسرة
وتفقد أنور أعمال الرصف بشوارع محيط محكمة الأسرة، محيط المعهد العالي، وشوارع متفرقة بالحي، والتى كان قد تم إدراجهما ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20202021 بتنفيذ هيئة الطرق والكباري ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال ومتابعة نسب التنفيذ بها لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، والنهوض بالمظهر الجمالي للمدينة.

ويُذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قد أدرجت 32 مليون جنيه بخطة 2021 -2020 لتطوير ورصف وإعادة تهيئة الطرق الداخلية بمدينة قنا، وكذلك 18 مليون بخطة 2022 -2021 لنفس الغرض.
رئيس مدينة قنا يتابع أعمال الرصف بحي المساكن
رئيس مدينة قنا يتابع أعمال الرصف بحي المساكن
رئيس مدينة قنا يتابع أعمال الرصف بحي المساكن
رئيس مدينة قنا يتابع أعمال الرصف بحي المساكن

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