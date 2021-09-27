تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي





يواجه فريق مانشستر سيتي، نظيره فريق ليفربول، يوم الأحد 3 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي





وتقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتعادل ليفربول في الجولة الماضية مع برينتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، بينما فاز مانشستر سيتي على حساب تشيلسي بنتيحة هدف دون رد.



