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عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف مانشستر يونايتد

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:51 م
رونالدو وكافاني
رونالدو وكافاني
محمد أيمن

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات واحد من أبرز نجوم فريق نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يستهدف ضم كافاني

وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن برشلونة يخطط من أجل ضم العملاق اللاتيني إلى الكامب نو على سبيل الإعارة.

ويريد الفريق الاسباني في إستغلال قلة مشاركات كافاني مع المانيو الموسم الجاري منذ قدوم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعاني برشلونة من أزمة إقتصادية طاحنة حادة لذلك يرغب في ضم اللاعب معارًا على أن يتحمل المانيو جزءًا من راتبه.

الكلمات المفتاحية

كافاني رونالدو برشلونة الدوري الانجليزي

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