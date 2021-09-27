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رئيس البعثة الأممية بالسودان: الشراكة المدنية العسكرية ستؤدي لانتقال كامل للحكم المدني

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:51 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني
وكالات

قال رئيس البعثة الأممية في السودان، اليوم الاثنين، إن الشراكة المدنية العسكرية في البلاد "مثالية" وستؤدي لانتقال كامل للحكم المدني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                          

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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