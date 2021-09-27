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الأرصاد تبشر المصريين عن طقس الـ10 أيام المقبلة (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي ويستمر خلال الأيام القادمة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الطقس يكون مائل للحرارة أثناء فترة الظهيرة فقط خاصة مع سطوع أشعة الشمس على مستوى الجمهورية، بينما في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل ونشعر بنسمات هواء باردة أحيانًا خاصة بالمدن الجديدة والأماكن المكشوفة.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أننا مستمرين لمدة 10 أيام قادمة بنفس معدلات درجات الحرارة، ولا يوجد أي ارتفاعات بها وهناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية، معقبة: "الخريف ربيع مصر بالنسبة لدرجات الحرارة"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تقلل الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة، مناشدة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الفجر الأرصاد

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