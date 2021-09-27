Advertisements

تصريحات رياض محرز قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:01 م
رياض محرز
رياض محرز
علي نبوي
أكد الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام نظيره باريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


محرز أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"إنها مباراة تبعث الحماس، ستكون مباراة رائعة، نحن نريد دائما لعب مباريات كبيرة ضد فرق كبيرة، مثل لايبزيغ الجولة الماضية".

وتابع :"دور المجموعات ليس سهلًا أبدًا، ستكون مباراة صعبة غداً، ستكون خارج الأرض، علينا أن نستمر كما نحن".

وواصل :"باريس لديهم فريق جيد للغاية، انضم معهم ميسي ولاعبون آخرون، إنهم أقوى في هذا الموسم، أصبحوا فريقاً أكبر ، وستكون مباراة صعبة مثل الموسم الماضي، الأفضل سيفوز".

وزاد :"باريس دعّموا فريقهم في كل المراكز. جلبوا راموس وحارس آخر، إنهم أقوى من الموسم الماضي، دائماً ما كان لديهم دفاع قوي، ولكن سيكونون أقوى".


وأشار :"علينا أن نلعب مثل ما لعبنا ضد تشيلسي، في كل مباراة وخصوصاً خارج الأرض علينا أن نلعب بشخصية كبيرة، ونفرض اسلوب لعبنا".

وأوضح :"لقد تحسّنا كثيراً، من ناحية دفاعية، كنا جيدين للغاية في الموسم الماضي، الثباتية التي أظهرناها جعلتنا فريقاً أقوى، والآن كما نرى، نحن لانستقبل الكثير من الأهداف".


وأردف :"عندما تفوز بمباريات كبيرة فأنت تكتسب مزيد من الثقة. لقد تحسّنا من هذا الجانب، سنذهب الى هناك ونحن مدركون لصعوبة الخصم".


واختتم :"ستكون مباراة مختلفة عن الموسم الماضي المباراة السابقة كانت بدون جماهير، اليوم وبعد مرور 5 أشهر نحن في بداية الموسم، نحن لا نفكر بأننا سنهزمهم مرة أخرى".

الكلمات المفتاحية

مواجهة باريس سان جيرمان دوري الأبطال تصريحات رياض محرز

أخبار تهمك

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يفتتح 6 محطات تحلية مياه عبر "الفيديو كونفرانس"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد إعلان رحيل أجاي عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 11 ساعة

سر غضب موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل|"وقف الدعم".. إجراء حاسم من السيسي بشأن المتعدين على الأراضي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بيليجريني: لا ألعب إلا للهجوم ولا أخشى ليفربول

جوارديولا بعد الفوز على بورنموث: من يريد تحقيق البريميرليج عليه بذل الجهد

يوفنتوس يكشف حقيقة التعاقد مع "صلاح وإيكاردي ومبابي"

سولشاير: فريقي يمر بأوضاع صعبة.. وسأكرر ريمونتادا باريس

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح الطريق أمام برشلونة لضم صفقة القرن وزيدان يعلق على هزيمة برشلونة ويحسم مصير نجمي الملكي

تشافي يشيد بقدرات النصر وحمدلله قبل المواجهة المرتقبة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:51 م

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف مانشستر يونايتد

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

12:24 م

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

02:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements