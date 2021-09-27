تصريحات رياض محرز قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أكد الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام نظيره باريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









محرز أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"إنها مباراة تبعث الحماس، ستكون مباراة رائعة، نحن نريد دائما لعب مباريات كبيرة ضد فرق كبيرة، مثل لايبزيغ الجولة الماضية".





وتابع :"دور المجموعات ليس سهلًا أبدًا، ستكون مباراة صعبة غداً، ستكون خارج الأرض، علينا أن نستمر كما نحن".





وواصل :"باريس لديهم فريق جيد للغاية، انضم معهم ميسي ولاعبون آخرون، إنهم أقوى في هذا الموسم، أصبحوا فريقاً أكبر ، وستكون مباراة صعبة مثل الموسم الماضي، الأفضل سيفوز".





وزاد :"باريس دعّموا فريقهم في كل المراكز. جلبوا راموس وحارس آخر، إنهم أقوى من الموسم الماضي، دائماً ما كان لديهم دفاع قوي، ولكن سيكونون أقوى".









وأشار :"علينا أن نلعب مثل ما لعبنا ضد تشيلسي، في كل مباراة وخصوصاً خارج الأرض علينا أن نلعب بشخصية كبيرة، ونفرض اسلوب لعبنا".





وأوضح :"لقد تحسّنا كثيراً، من ناحية دفاعية، كنا جيدين للغاية في الموسم الماضي، الثباتية التي أظهرناها جعلتنا فريقاً أقوى، والآن كما نرى، نحن لانستقبل الكثير من الأهداف".









وأردف :"عندما تفوز بمباريات كبيرة فأنت تكتسب مزيد من الثقة. لقد تحسّنا من هذا الجانب، سنذهب الى هناك ونحن مدركون لصعوبة الخصم".









واختتم :"ستكون مباراة مختلفة عن الموسم الماضي المباراة السابقة كانت بدون جماهير، اليوم وبعد مرور 5 أشهر نحن في بداية الموسم، نحن لا نفكر بأننا سنهزمهم مرة أخرى".