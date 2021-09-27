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البورصة تتكبد أكثر من 10 مليار جنيه خسائر سوقية وسط تراجع عنيف للمؤشرات

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تكبدت البورصة المصرية حوالي11 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم وسط  تراجع  لجميع المؤشرات ،  بضغوط بيعية من المؤسسات المحلية و الأجنبية على أسهم الرئيسي تفقده  مقابل استمرار مشتريات العرب مع ارتفاع النفط . 

و لايزال الضغط من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على كلا المؤشرات و الأسهم التى ذهبت بعيداً عن قيمتها الحقيقية و ما من مجيب ، وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 701.098 مليار جنيه.
 

وبختام الجلسة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10496 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 12819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4098 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 2723 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 475.4 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية ،وتم التداول على 204 سهم، ارتفع منهم نحو 27 سهم، وانخفض نحو 122 أسهم، ولم تتغير مستويات 47 سهم.
 

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