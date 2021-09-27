البورصة تتكبد أكثر من 10 مليار جنيه خسائر سوقية وسط تراجع عنيف للمؤشرات









تكبدت البورصة المصرية حوالي11 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم وسط تراجع لجميع المؤشرات ، ب ضغوط بيعية من المؤسسات المحلية و الأجنبية على أسهم الرئيسي تفقده مقابل استمرار مشتريات العرب مع ارتفاع النفط .





و لايزال الضغط من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على كلا المؤشرات و الأسهم التى ذهبت بعيداً عن قيمتها الحقيقية و ما من مجيب ، وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 701.098 مليار جنيه.