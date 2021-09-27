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الزمالك يتخذ قرار حاسم في أزمة تجديد عقد أشرف بن شرقي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:04 م
بن شرقي
بن شرقي
محمود دياب
يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على حسم أزمة تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق خلال الفترة الحالية.


واتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرار حاسم من أجل حسم أزمة تجديد النجم المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق.


ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة، جلسة بين مسؤولو القلعة البيضاء، ومحامي النجم المغربي، من أجل حل أزمة الشرط الجزائي.


وجاء اعتراض مسؤولي الزمالك حول حجم القيمة المالية الذي طلب بن شرقي وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الأبيض الحالية في إضافة مزيدًا من الاستقرار بالفريق.

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