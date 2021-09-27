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مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.3% في ختام التعاملات

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:04 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي ارتفاع ، وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.3٪ حيث صعد سهم إعمار العقارية ، أكبر مطور مدرج ، 1.2٪ ، وارتفع سهم مركز التسوق إعمار مولز (EMAA.DU) 1.5٪.

وقالت إعمار مولز أمس الأحد إن رئيسها وعضو مجلس إدارتها محمد الحسيني استقالوا. تخطط إعمار العقارية لشراء مساهمي الأقلية في إعمار مولز وشطب الأعمال بحلول نهاية العام.

 
استقر مؤشر أبو ظبي (.ADI) تقريبًا مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول (FAB.AD) بنسبة 0.2٪ ، وارتفع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (ETISALAT.AD) بنسبة 0.3٪.

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة (أدنوك) إنها أكملت بناء سجل الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للحفر ، حيث جمعت أكثر من 1.1 مليار دولار. اقرأ أكثر

والبيع هو ثاني طرح عام أولي لشركة مملوكة لشركة نفط أبوظبي الكبرى بعد إدراج أدنوك للتوزيع في 2017 ، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1٪.

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