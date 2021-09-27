عاجل.. ميسي يزف بشرى سارة لجماهير باريس سان جيرمان





زف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بشرى سارة لجماهير البي إس جي خلال الساعات القليلة الماضية.





ميسي يقترب من الظهور أمام مانشستر سيتي





وعاد النجم الدولي الارجنتيني لتدريبات فريقه الفرنسي اليوم الأثنين إستعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق نادي مانشستر سيتي غدًا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء.





وقال النادي الفرنسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ان ميسي وفيراتي عادا لتدريبات الفريق إستعدادًا للمواجهة القادمة.