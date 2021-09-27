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بوسي تطرح أغنية "أبيع الدنيا" عبر التطبيقات الموسيقية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:00 م
المطربة بوسي
المطربة بوسي
نور طلعت
طرحت النجمة بوسي، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان"أبيع الدنيا" وذلك عبر جميع التطبيقات الموسيقية وروحت عن هذا بمقطع ڤيديو قصير.

وقد نشرت بوسي،  منذ أيام عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة:" النهاردة الساعة 5 أغنية "أبيع الدنيا" هتكون على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى".

يذكر أن آخر أعمال بوسي، أغنية "أنا الدنيا" وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي حجاج، توزيع موسيقي أحمد عادل

الكلمات المفتاحية

بوسي أنا الدنيا أبيع الدنيا

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